В ЦИК Татарстана получили первые заявления о голосовании на выборах раиса по месту нахождения

В прошлом году механизм «Мобильный избиратель» выбрали более 32 тысяч избирателей республики

Фото: Максим Платонов

За первую неделю работы «Мобильного избирателя» Центральная избирательная комиссия Татарстана получила 615 заявлений от желающих проголосовать не по месту регистрации, а там, где удобно. Об этом заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на брифинге в информационном центре «Точка выбора» на Кремлевской набережной в Казани. По его словам, количество таких заявлений будет неуклонно расти по мере приближения выборов.

— Это важный инструмент, которым ежегодно пользуются тысячи татарстанцев. На выборах прошлого года механизм «Мобильный избиратель» выбрали более 32 тысяч избирателей республики, — пояснил Председатель ЦИК РТ.

Заявления по технологии «Мобильный избиратель» принимаются:

С 30 июля по 10 сентября — через портал госуслуг, в офисах МФЦ, в территориальных избирательных комиссиях.

С 3 по 10 сентября — в участковых избирательных комиссиях.

На выборах раиса Татарстана сервис «Мобильный избиратель» будет работать на всей территории республики, на дополнительных выборах депутата Государственного Совета — только в Мелекесском избирательном округе №18. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления «Мобильный избиратель» не предусмотрен.

Напомним, выборы раиса Татарстана состоятся в Единый день голосования, 14 сентября. Участки будут работать с 7.00 и до 20.00.