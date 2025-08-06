В ЦИК Татарстана получили первые заявления о голосовании на выборах раиса по месту нахождения
В прошлом году механизм «Мобильный избиратель» выбрали более 32 тысяч избирателей республики
За первую неделю работы «Мобильного избирателя» Центральная избирательная комиссия Татарстана получила 615 заявлений от желающих проголосовать не по месту регистрации, а там, где удобно. Об этом заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на брифинге в информационном центре «Точка выбора» на Кремлевской набережной в Казани. По его словам, количество таких заявлений будет неуклонно расти по мере приближения выборов.
— Это важный инструмент, которым ежегодно пользуются тысячи татарстанцев. На выборах прошлого года механизм «Мобильный избиратель» выбрали более 32 тысяч избирателей республики, — пояснил Председатель ЦИК РТ.
Заявления по технологии «Мобильный избиратель» принимаются:
- С 30 июля по 10 сентября — через портал госуслуг, в офисах МФЦ, в территориальных избирательных комиссиях.
- С 3 по 10 сентября — в участковых избирательных комиссиях.
На выборах раиса Татарстана сервис «Мобильный избиратель» будет работать на всей территории республики, на дополнительных выборах депутата Государственного Совета — только в Мелекесском избирательном округе №18. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления «Мобильный избиратель» не предусмотрен.
Напомним, выборы раиса Татарстана состоятся в Единый день голосования, 14 сентября. Участки будут работать с 7.00 и до 20.00.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».