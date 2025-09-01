В Татарстане ввели автоматическое оформление СНИЛС для новорожденных

Страховой номер появится в личном кабинете «Госуслуг» родителя сразу после регистрации рождения в ЗАГСе

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане внедрили новую систему оформления СНИЛС для новорожденных детей. Теперь родителям не требуется подавать заявления для получения документа. Об этом сообщил Соцфонд России по республике.

Теперь СНИЛС для новорожденного оформляют автоматически. После того как в ЗАГС зарегистрируют рождение ребенка, номер СНИЛС сам появится в личном кабинете родителя на «Госуслугах».

Особые случаи предусматривают личное обращение в клиентскую службу СФР или МФЦ. Это необходимо, если у матери отсутствует подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» или при оформлении СНИЛС на усыновленного ребенка. В таких ситуациях документ выдается в день обращения при предъявлении паспорта и свидетельства о рождении.

Важно: чтобы СНИЛС оформили автоматически, данные в личном кабинете «Госуслуг» должны совпадать с информацией из ЗАГСа. Если данные не совпадут, уведомление о СНИЛС может прийти с задержкой.

Ранее стало известно, что период рассмотрения заявления об использовании маткапитала территориальными органами Социального фонда сокращен с десяти до пяти рабочих дней.



Наталья Жирнова