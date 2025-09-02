Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов
В отдельных районах гроза, возможен град
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Прогнозируются кратковременные дожди, сообщили в Гидрометцентре республики.
В отдельных районах гроза, возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6—11 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Утром температура составит +19 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +22 до +27 градусов.
