Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов

07:00, 02.09.2025

В отдельных районах гроза, возможен град

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Прогнозируются кратковременные дожди, сообщили в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах гроза, возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6—11 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Утром температура составит +19 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +22 до +27 градусов.

Галия Гарифуллина

