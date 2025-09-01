В 22 регионах России пожилых учителей стало больше, чем молодых

Доля молодых учителей в России остается стабильной с 2017 года (около 23%), доля педагогов старше 60 лет выросла с 11,5 до почти 17% в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

В 22 российских регионах в 2024 году доля учителей старше 60 лет превысила долю педагогов в возрасте до 35 лет, что свидетельствует о старении педагогического состава, говорится в исследовании проекта «Если быть точным».

Наиболее значительный разрыв наблюдается в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Смоленской и Псковской областях, где пожилых преподавателей более чем в 1,5 раза больше, чем молодых.

При этом в Чечне, Ингушетии, Туве, Сахалинской и Мурманской областях зафиксирована наибольшая доля молодых педагогов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным Минпросвещения, в текущую приемную кампанию зафиксировано рекордное количество заявлений в педагогические вузы, однако, как отмечают эксперты, молодые учителя часто сталкиваются с высокой нагрузкой и неприятием со стороны опытных коллег, а также с недостаточным уровнем оплаты труда.

Напомним, что средняя зарплата учителей в Татарстане составляет 60 тыс. рублей, согласно данным Росстата. Это меньше, чем среднероссийский показатель, который равен 71,4 тыс. рублей.

Анастасия Фартыгина