Росстат: средняя зарплата учителей в Татарстане составила 60 тыс. рублей

Это меньше, чем среднероссийский показатель, который равен 71,4 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Средняя зарплата учителей в Татарстане составляет 60 тыс. рублей, согласно данным Росстата. Это меньше, чем среднероссийский показатель, который равен 71,4 тыс. рублей.

Тем не менее, если исключить зарплаты учителей из Москвы (143,8 тыс. рублей), Московской области и регионов Крайнего Севера, Татарстан оказывается среди регионов с высокими зарплатами педагогов.

Напомним, что с начала 2025 года Татарстан занял шестое место в России по количеству открытых вакансий для педагогов, предложив 2,7 тыс. рабочих мест. Это следует из исследования платформы hh.ru, согласно которому медианная зарплата учителей за год увеличилась на 19% и составила 54,4 тыс. рублей.



Анастасия Фартыгина