Татарстан занял шестое место в России по числу вакансий для учителей

Лидером по числу вакансий остается Москва, где было опубликовано более 16,7 тыс. предложений

С начала 2025 года Татарстан занял шестое место в России по количеству открытых вакансий для педагогов, предложив 2,7 тыс. рабочих мест. Это следует из исследования платформы hh.ru, согласно которому медианная зарплата учителей за год увеличилась на 19% и составила 54,4 тыс. рублей, пишет ТАСС.

В целом по стране с января по август 2025 года было открыто более 71,6 тыс. вакансий для педагогов, что немного меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по числу вакансий остается Москва, где было опубликовано более 16,7 тыс. предложений. Санкт-Петербург и Московская область также в числе лидеров.

Несмотря на общее количество вакансий, специалисты отмечают сложности в подборе квалифицированных педагогов.

— Дефицитной профобласть «Наука и образование» формально в этом году в России не была, но найти сотрудника с необходимыми навыками оказывается все сложнее, — комментирует ситуацию директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

Накануне раис Татарстана Рустам Минниханов принял решение о расширении мер поддержки для педагогических работников республики.



