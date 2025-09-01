Новости общества

В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность»

08:42, 01.09.2025

Об этом сообщили МЧС России

Фото: предоставлено МЧС России

В Татарстане спустя пять часов сняли режим «Беспилотная опасность». Об этом говорится в приложении МЧС.

Его вводили в 3.09 мск, а сняли в 08.41 мск.

Напомним, что также аэропорты Казани и Нижнекамска вводили план «Ковер», и два самолета были перенаправлены на запасные аэродромы, однако позднее ограничения были сняты. Угроза беспилотной опасности в том числе была объявлена в Елабуге и Нижнекамске.

Анастасия Фартыгина

Общество Татарстан

