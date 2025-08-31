В России предложили учредить памятную медаль для первоклассников

Это бы ознаменовывало важный момент

Фото: Ринат Назметдинов

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть идею об учреждении общероссийской памятной медали для детей, идущих в первый класс. Копия обращения на имя министра просвещения есть в распоряжении RT.



— Первая школьная линейка и встреча со своими первыми школьными друзьями — важнейшая жизненная веха для любого человека, — подчеркнул Ветров.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он добавил, что во времена СССР существовала добрая традиция выпуска памятных медалей, приуроченных к тому или иному жизненному событию гражданина.

— Дизайн, форму и содержание этой медали можно было бы поручить разработать отечественным геральдистам на основе российских традиций, — заключил он.

Елизавета Пуншева