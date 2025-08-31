В Елабужском районе убрано 74% урожая
Раис Татарстана встретился с с руководителями предприятий
Раис Татарстана Рустам Минниханов в Елабуге встретился с руководителями предприятий и учреждений, главами сельских поселений, активом района. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Ему сообщили, что за январь — июнь 2025 года предприятиями района отгружено промышленной продукции на 407,7 миллиардов рублей. Это четвертое место в республике.
В районе насчитывается 5 тыс. личных подсобных хозяйств, в которых содержится 585 голов крупного рогатого скота. На сегодняшний день в районе действуют 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива.
Как доложил глава района, на сегодня убрано 74% урожая. Средний показатель — 40 центнеров с гектара. Предстоит посеять почти 4 тыс. га озимых, 40 % уже посеяли.
Министр сельского хозяйства доложил, что в республике в целом 70% площадей убрано. Собрано 3,4 млн тонн урожая. Озимых посеяно 30% на сегодняшний день.
Рустам Минниханов поблагодарил жителей Елабуги за активность в оказании гуманитарной помощи участникам СВО. Особое внимание он просил уделить семьям погибших участников.
Также Минниханов в Елабуге принял участие в открытии Детского музейно-образовательного центра «Эврика». Раис принял решение о создании этого центра в 2016 году во время обхода исторической части города. Деньги были выделены из бюджета республики и за счет спонсорской помощи.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».