В Елабужском районе убрано 74% урожая

Раис Татарстана встретился с с руководителями предприятий

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Елабуге встретился с руководителями предприятий и учреждений, главами сельских поселений, активом района. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Ему сообщили, что за январь — июнь 2025 года предприятиями района отгружено промышленной продукции на 407,7 миллиардов рублей. Это четвертое место в республике.

В районе насчитывается 5 тыс. личных подсобных хозяйств, в которых содержится 585 голов крупного рогатого скота. На сегодняшний день в районе действуют 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Как доложил глава района, на сегодня убрано 74% урожая. Средний показатель — 40 центнеров с гектара. Предстоит посеять почти 4 тыс. га озимых, 40 % уже посеяли.

Министр сельского хозяйства доложил, что в республике в целом 70% площадей убрано. Собрано 3,4 млн тонн урожая. Озимых посеяно 30% на сегодняшний день.

Рустам Минниханов поблагодарил жителей Елабуги за активность в оказании гуманитарной помощи участникам СВО. Особое внимание он просил уделить семьям погибших участников.



Также Минниханов в Елабуге принял участие в открытии Детского музейно-образовательного центра «Эврика». Раис принял решение о создании этого центра в 2016 году во время обхода исторической части города. Деньги были выделены из бюджета республики и за счет спонсорской помощи.

Елизавета Пуншева