Бугульминская городская прокуратура взяла на контроль ситуацию с погоней и стрельбой

За рулем находился подросток

Бугульминская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств погони и применения табельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Напомним, в Бугульме сотрудники ДПС преследовали Lada-2114 с подростками за рулем. Машина виляла из стороны в сторону, и инспекторы потребовали остановиться, но водитель попытался скрыться.

Сотрудники включили сигнал и преследовали авто, через громкоговоритель требовали остановиться, но безрезультатно. Тогда один из инспекторов после предварительного выстрела открыл огонь по машине. Она остановилась, водитель и один пассажир сбежали.

Второй пассажир (2010 г. р.) ранен, его госпитализировали. В Бугульму выехала комиссия для проверки обстоятельств, остальных правонарушителей ищут.

