Росавиация получила более 11 тысяч заявлений на регистрацию дронов
Увеличение числа заявок связано с активным использованием беспилотников в различных сферах
Росавиация зафиксировала значительный рост спроса на услугу по учету беспилотных гражданских воздушных судов. Ведомство сообщило, что за июль было подано 11 261 заявление на регистрацию дронов с максимальной взлетной массой от 0,15 кг до 30 кг, которые были введены или произведены в России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.
Этот показатель стал самым востребованным среди всех государственных услуг, предоставляемых Росавиацией. Увеличение числа заявок связано с активным использованием беспилотников в различных сферах.
Регистрация дронов является обязательной для обеспечения безопасности полетов и предотвращения возможных инцидентов. Ведомство напоминает, что все беспилотные аппараты должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством.
Для подачи заявления на регистрацию беспилотника можно воспользоваться порталом государственных услуг, что упрощает процесс и сокращает время на оформление необходимых документов.
Ранее «Реальное время» рассказывало о том, что, по мнению экспертов, дронификацию тормозит отсутствие нормативно-правовой базы.
