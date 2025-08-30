Росавиация получила более 11 тысяч заявлений на регистрацию дронов

Увеличение числа заявок связано с активным использованием беспилотников в различных сферах

Фото: Динар Фатыхов

Росавиация зафиксировала значительный рост спроса на услугу по учету беспилотных гражданских воздушных судов. Ведомство сообщило, что за июль было подано 11 261 заявление на регистрацию дронов с максимальной взлетной массой от 0,15 кг до 30 кг, которые были введены или произведены в России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Этот показатель стал самым востребованным среди всех государственных услуг, предоставляемых Росавиацией. Увеличение числа заявок связано с активным использованием беспилотников в различных сферах.

Регистрация дронов является обязательной для обеспечения безопасности полетов и предотвращения возможных инцидентов. Ведомство напоминает, что все беспилотные аппараты должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством.

Для подачи заявления на регистрацию беспилотника можно воспользоваться порталом государственных услуг, что упрощает процесс и сокращает время на оформление необходимых документов.

Ранее «Реальное время» рассказывало о том, что, по мнению экспертов, дронификацию тормозит отсутствие нормативно-правовой базы.

Дмитрий Зайцев