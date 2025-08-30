Праздничный салют в Казани запланирован на 22.00 над акваторией Казанки

Салют можно будет увидеть с любой точки набережных от Кировской дамбы до моста «Миллениум»

Фото: Динар Фатыхов

Праздничный салют в Казани 30 августа запланирован на 22.00 по московскому времени над акваторией Казанки. Его можно будет наблюдать с набережных от Кировской дамбы до моста «Миллениум».

Празднование Дня Казани и Татарстана проходит сегодня, 30 августа. Столица республики в 2025 году отмечает 1020-летие.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для горожан и гостей Казани проходят различные культурные и развлекательные программы. В этот день в столице состоится мотофестиваль «Два Кремля», скачки на приз президента России, большой концерт у Центра семьи «Казан» и праздничный салют.

Зульфат Шафигуллин