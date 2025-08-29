На Солнце вновь произошла сильная вспышка
Ей присвоен балл М1.0
На Солнце вновь произошла сильная вспышка, ей присвоен балл М1.0. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
— Последняя вспышка произошла сегодня в 07:16 мск — уровень M1.0 (сильная), — говорится в сообщении на сайте лаборатории.
Уточняется, что в данный момент вспышки не наблюдаются, но ранее за утро пятницы на Солнце произошли шесть обычных вспышек класса С. При этом в четверг на звезде было четыре события уровня М и 10 уровня С.
