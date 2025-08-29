В национальном парке «Нижняя Кама» экологи обнаружили незаконный забор воды из родника
Нарушителю объявили предостережение
Экологи выявили факт незаконного забора воды из родника в Менделеевском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
Уточняется, что прикамские инспекторы обнаружили нарушение в национальном парке «Нижняя Кама». Договор водопользования с колхозно-фермерским хозяйством закончился в 2014 году, однако воду из родника продолжают использовать для хозяйственных нужд.
Водопользователю объявлено предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства.
