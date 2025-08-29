Новости общества

22:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В национальном парке «Нижняя Кама» экологи обнаружили незаконный забор воды из родника

21:27, 29.08.2025

Нарушителю объявили предостережение

В национальном парке «Нижняя Кама» экологи обнаружили незаконный забор воды из родника
Фото: взято с telegram-канала Минэкологии Татарстана

Экологи выявили факт незаконного забора воды из родника в Менделеевском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Уточняется, что прикамские инспекторы обнаружили нарушение в национальном парке «Нижняя Кама». Договор водопользования с колхозно-фермерским хозяйством закончился в 2014 году, однако воду из родника продолжают использовать для хозяйственных нужд.

Реальное время / realnoevremya.ru

Водопользователю объявлено предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также