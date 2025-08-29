В ближайшее время откроется генконсульство России в Самарканде
По словам Рябкова, это подтверждает обоюдное стремление к наращиванию двусторонних связей
Генконсульство России в Самарканде откроется в ближайшее время. Об этом заявил замглавы МИД страны Сергей Рябков.
— Подходит к завершению работа по учреждению генерального консульства России в Самарканде. Открытие этого ведомства состоится уже в ближайшее время. Это еще одно подтверждение обоюдного стремления к наращиванию двусторонних связей, включая региональные измерения, — сказал он, выступая на мероприятии в посольстве Узбекистана.
В июле состоялась встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с делегацией Узбекистана во главе с замминистра иностранных дел Узбекистана Олимжоном Абдуллаевым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития многостороннего сотрудничества между республиками.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».