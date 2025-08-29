В ближайшее время откроется генконсульство России в Самарканде

По словам Рябкова, это подтверждает обоюдное стремление к наращиванию двусторонних связей

Фото: Динар Фатыхов

Генконсульство России в Самарканде откроется в ближайшее время. Об этом заявил замглавы МИД страны Сергей Рябков.

— Подходит к завершению работа по учреждению генерального консульства России в Самарканде. Открытие этого ведомства состоится уже в ближайшее время. Это еще одно подтверждение обоюдного стремления к наращиванию двусторонних связей, включая региональные измерения, — сказал он, выступая на мероприятии в посольстве Узбекистана.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

В июле состоялась встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с делегацией Узбекистана во главе с замминистра иностранных дел Узбекистана Олимжоном Абдуллаевым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития многостороннего сотрудничества между республиками.

Елизавета Пуншева