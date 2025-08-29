Новости экономики

18:22 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Минпромторг Татарстана потратит 30 млн рублей на проведение официальных мероприятий

17:05, 29.08.2025

Они будут проходить на территории 55 стран

Минпромторг Татарстана потратит 30 млн рублей на проведение официальных мероприятий
Фото: Динар Фатыхов

Минпромторг Татарстана потратит 30 млн рублей на проведение официальных мероприятий. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Мероприятия будут проводиться на территории 55 стран, включая Россию. Кроме того, в список входят, например, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Бразилия, Вьетнам, Израиль и Мальдивская Республика.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На протяжении 2025 года заказчику нужно проводить выставки и различные мероприятия. Перед этим ему нужно согласовать концепцию с представителями ведомства. В обязанности исполнителя войдет и организация фуршетов, предоставление транспорта, жилья, а также проведение экскурсий.

Напомним, в прошлом году на эти же цели Минпромторг выделял также 30 млн рублей. При этом в список вошли лишь 53 страны.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть650.8
  • Нижнекамскнефтехим88.5
  • Казаньоргсинтез76.2
  • КАМАЗ93.3
  • Нижнекамскшина44
  • Таттелеком0.649