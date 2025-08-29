Минпромторг Татарстана потратит 30 млн рублей на проведение официальных мероприятий

Они будут проходить на территории 55 стран

Фото: Динар Фатыхов

Минпромторг Татарстана потратит 30 млн рублей на проведение официальных мероприятий. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Мероприятия будут проводиться на территории 55 стран, включая Россию. Кроме того, в список входят, например, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Бразилия, Вьетнам, Израиль и Мальдивская Республика.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На протяжении 2025 года заказчику нужно проводить выставки и различные мероприятия. Перед этим ему нужно согласовать концепцию с представителями ведомства. В обязанности исполнителя войдет и организация фуршетов, предоставление транспорта, жилья, а также проведение экскурсий.

Напомним, в прошлом году на эти же цели Минпромторг выделял также 30 млн рублей. При этом в список вошли лишь 53 страны.

Елизавета Пуншева