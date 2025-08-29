Минпромторг Татарстана потратит 30 млн рублей на проведение официальных мероприятий
Они будут проходить на территории 55 стран
Минпромторг Татарстана потратит 30 млн рублей на проведение официальных мероприятий. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Мероприятия будут проводиться на территории 55 стран, включая Россию. Кроме того, в список входят, например, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Бразилия, Вьетнам, Израиль и Мальдивская Республика.
На протяжении 2025 года заказчику нужно проводить выставки и различные мероприятия. Перед этим ему нужно согласовать концепцию с представителями ведомства. В обязанности исполнителя войдет и организация фуршетов, предоставление транспорта, жилья, а также проведение экскурсий.
Напомним, в прошлом году на эти же цели Минпромторг выделял также 30 млн рублей. При этом в список вошли лишь 53 страны.
