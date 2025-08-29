Кирилл Охоткин стал новым ректором КНИТУ-КАИ

С 18 февраля 2025 года Охоткин исполнял обязанности ректора, а после выборов, состоявшихся 27 июня, был официально назначен на пост

Фото: предоставлено пресс-службой КНИТУ-КАИ

В Казани прошло представление нового ректора КНИТУ-КАИ Кирилла Охоткина. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил важность этого назначения на встрече с коллективом университета.

С 18 февраля 2025 года Охоткин исполнял обязанности ректора, а после выборов, состоявшихся 27 июня, был официально назначен на пост.

— Кирилл Германович — доктор физико-математических наук и инженер-физик, его опыт в науке и производстве будет полезен для университета, — сказал Фальков.

предоставлено пресс-службой КНИТУ-КАИ

Министр подчеркнул, что Казань и Татарстан являются важными научными и образовательными центрами России. Ожидается, что КНИТУ-КАИ будет активно участвовать в предстоящих федеральных конкурсах и проектах, таких как «Приоритет-2030».

В свою очередь Кирилл Охоткин отметил свою ответственность за будущее университета и поблагодарил руководство за доверие и поддержку. Он выразил уверенность, что коллектив сможет успешно развивать университет для достижения амбициозных целей.



Анастасия Фартыгина