В Казани остановили движение троллейбусов из-за повреждения контактной сети

14:41, 29.08.2025

Приостановлено движение троллейбусов на маршрутах №3, 5, 7 и 8

Фото: Максим Платонов

В Казани из-за повреждения контактной сети на улице Пушкина (рядом с ТЦ «Кольцо») приостановлено движение троллейбусов на маршрутах №3, 5, 7 и 8.

Согласно заявлению пресс-службы «Метроэлектротранса», на месте работают аварийные службы, чтобы устранить проблему. Пассажирам рекомендуют заранее планировать свои маршруты и приносят извинения за причиненные неудобства.

Анастасия Фартыгина

