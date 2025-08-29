В Казани остановили движение троллейбусов из-за повреждения контактной сети
Приостановлено движение троллейбусов на маршрутах №3, 5, 7 и 8
В Казани из-за повреждения контактной сети на улице Пушкина (рядом с ТЦ «Кольцо») приостановлено движение троллейбусов на маршрутах №3, 5, 7 и 8.
Согласно заявлению пресс-службы «Метроэлектротранса», на месте работают аварийные службы, чтобы устранить проблему. Пассажирам рекомендуют заранее планировать свои маршруты и приносят извинения за причиненные неудобства.
