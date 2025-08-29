Путин передал активы Air Liquide в России компании «М-Логистика»

Президент Владимир Путин передал активы французской химической компании Air Liquide в России временной компании «М-Логистика». Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Air Liquide, специализирующаяся на технических газах, начала свою деятельность в России в 1989 году, открыв представительство для продажи оборудования. В 2005 году было создано российское подразделение — ООО «Эр Ликид», которое занималось поставками технических газов. В сентябре 2022 года компания объявила о выходе из российских проектов и прекращении своей деятельности в стране.

Этот шаг стал возможен после подписания указа Путина в апреле 2023 года об изъятии зарубежных активов — в ответ на конфискации российского имущества в США и других государствах.

