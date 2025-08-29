В Татарстане создадут сеть экологических троп в Волжско-Камском заповеднике

Для решения проблемы с потоком туристов создадут экологические маршруты, которые позволят распределить людей и обеспечить удобный доступ к природным красотам

Фото: Артем Гафаров

В Татарстане в Волжско-Камском заповеднике планируют создать сеть экологических троп, чтобы снизить нагрузку на природу в популярной туристической зоне рядом с Раифским монастырем. Об этом сообщил директор заповедника Ян Мурзаханов на Татарстанском нефтегазохимическом форуме, пишет РБК «Татарстан».

— В 2024 году монастырь посетили более 1 миллиона человек, а в новогодние праздники — около 250 тыс. Это приводит к большой антропогенной нагрузке на территорию заповедника, — рассказал Мурзаханов.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Чтобы решить проблему с потоком туристов, предлагается создать экологические маршруты, которые позволят распределить людей и обеспечить удобный доступ к природным красотам.

По словам Мурзаханова, на 1% территории заповедника можно разместить экотропы, которые позволят посетителям насладиться природой, не углубляясь в лес.

Формирование экологических троп содействует развитию природного туризма, который становится все более важным для региона.



Анастасия Фартыгина