В России рассматривают введение платы за проезд грузовиков по региональным дорогам

Фото: Динар Фатыхов

В России обсуждается возможность введения платы для грузовиков, которые будут использовать региональные и муниципальные дороги. Это предложение основано на действующей системе «Платон», которая применяется на федеральных трассах. Информация появилась на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.

В Минтранспорта России отметили, что говорить о введении данной системы на региональных дорогах пока рано.

— Необходимо провести соответствующие исследования и моделирование, прежде чем принимать решение, — добавили в Минтрансе.

Текущие работы по разработке концепции ведет НИУ «Высшая школа экономики». Заказчиком является ФКУ «Дороги России», а сумма контракта составляет 73,125 млн рублей. Пока идет оценка влияния такой платы на экономику, а точные сроки и детали внедрения системы «Платон» на региональных дорогах остаются неопределенными.

Анастасия Фартыгина