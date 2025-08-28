Реконструкция трассы М-7 «Волга» в Татарстане завершится до конца года

Основную часть трассы расширили до четырех полос

Фото: Динар Фатыхов

Трассу М-7 «Волга» в Татарстане сделают четырехполосной до конца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.



На данный момент основная часть трассы расширена до четырех полос. Сейчас идут работы на шести мостах и 11 транспортных развязках и путепроводах.

Продолжают устанавливать барьерное ограждение, дорожные знаки, монтировать электроосвещение и наносить разметку. Для местных жителей сделают 19 пешеходных переходов, автобусные остановки и дорожки к ним.

Василя Ширшова / realnoevremya.ru

Также установят акустические экраны для защиты от пыли и шума рядом с жилой зоной.

Реконструкцию планируют закончить в ближайшие месяцы.

Модернизация дороги от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном началась в 2022 году. Длина участка — более 96 км.

Напомним, Минземимущество Татарстана инициировало изъятие пяти земельных участков в Мензелинском районе. Мера необходима для строительства автодороги регионального значения М-7 «Волга», которая будет проходить через населенные пункты Верхний Такермен и Подгорный Такермен.

Елизавета Пуншева