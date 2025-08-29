Новости общества

Татарстан выделит 10 млрд рублей на благоустройство дворов в 2025 году

11:10, 29.08.2025

Контроль за исполнением постановления возложен на Минстрой республики

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана опубликовал проект постановления о выделении 10 млрд рублей на субсидии некоммерческим организациям для благоустройства дворовых территорий в 2025 году.

Согласно принятому порядку, средства будут предоставлены для финансирования затрат, связанных с реализацией мероприятий по благоустройству.

  • Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.

Напомним, что в Татарстане по программе благоустройства за все время реализации создали 450 новых территорий.

Анастасия Фартыгина

