Татарстан выделит 10 млрд рублей на благоустройство дворов в 2025 году
Контроль за исполнением постановления возложен на Минстрой республики
Кабмин Татарстана опубликовал проект постановления о выделении 10 млрд рублей на субсидии некоммерческим организациям для благоустройства дворовых территорий в 2025 году.
Согласно принятому порядку, средства будут предоставлены для финансирования затрат, связанных с реализацией мероприятий по благоустройству.
- Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.
Напомним, что в Татарстане по программе благоустройства за все время реализации создали 450 новых территорий.
