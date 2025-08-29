Билайн усилил сеть в одном из крупнейших экстрим-парков России «УРАМ»

Новые базовые станции увеличили пропускную способность сети и усилили 4G*-покрытие на открытых площадках парка

Фото: пресс-служба Билайна

Мобильный оператор расширил телекоммуникационную инфраструктуру в экстрим-парке «УРАМ». Парк является не только одной из крупнейших в России площадок для экстремального спорта, центром уличных культур и масштабных событий, но и популярной территорией для активного отдыха и неспешных прогулок среди казанцев и гостей города.

Новые базовые станции увеличили пропускную способность сети и усилили 4G*-покрытие на открытых площадках парка. Также улучшения в работе мобильных сервисов произошли и на площадках крытого парка. Современное оборудование, установленное специалистами Билайна, органично вписалось в архитектурный облик здания и набережной реки Казанки.

Теперь после обновления сети гости парка «УРАМ» могут комфортно пользоваться привычными приложениями на своем смартфоне: на баскетбольной площадке — вести прямые трансляции игр, в эйр-парке — публиковать в соцсетях удачные трюки, в тренинг-зоне — заниматься по онлайн-урокам. Обновленные параметры сети позволяют слушать музыку на пробежке, вызвать такси после тренировки и даже работать удаленно с видом на набережную, сменив привычную обстановку на вдохновляющую.

Для голосовой связи на всей территории экстрим-парка доступна технология VoLTE**, которая обеспечивает высокое качество звука голосовых звонков через 4G-сеть. Она позволяет быстрее дозваниваться, чтобы договориться о месте встречи, и дает возможность делиться эмоциями с полным ощущением, что собеседник рядом, благодаря эффекту присутствия. Кроме того, технология экономит заряд аккумулятора смартфона.

Модернизация инфраструктуры сможет обеспечить доступом к 4G-интернету даже в условиях повышенной нагрузки во время массовых мероприятий. Это особенно актуально в преддверии фестиваля уличных культур «УРАМ Фест», который пройдет в парке в эту субботу.

В рамках фестиваля Билайн организует специальные зоны, где гостей ждет насыщенная программа. Например, телефонная будка, где можно поделиться своими секретами и не только, арт-инсталляция из скейтбордов от местного художника DUFONE, блестки, полароидные кадры и мерч от Билайна, тренировки по скейтбордингу с крутыми PRO скейтбордистами команды DC Shoes Димой Двойнишниковым и Эмином Алиевым, а также соревнования по скейтбордингу, где главным призом станет поездка на фестиваль New Star Weekend.

Напомним, что в начале лета оператор подарил новую жизнь стритбольному полю в экстрим-парке «УРАМ». Билайн отремонтировал покрытие и визуально преобразил его, создав еще одну яркую точку притяжения для активной молодежи.

Анвар Шахмаев, директор казанского отделения Билайна:

— Мы в короткие сроки реализовали проект по усилению нашей сети в экстрим-парке «УРАМ». Установка новых базовых станций позволила нам повысить качество предоставляемых сервисов — как для голосовой связи, так и для мобильного интернета. Например, по результату наших замеров скорость мобильного интернета выросла в 2 раза. Современная телеком-инфраструктура является неотъемлемой частью комфортной городской среды. Для нас было важно расширить возможности мобильной сети в этом оживленном общественном пространстве, которое совмещает в себе функции прогулочной, спортивной и культурной площадки. Сейчас каждый трюк на площадках парка можно сразу превратить в крутой рилс***, а эффектное приземление — в топовый статус****. И конечно оставаться на связи даже в период проведения массовых мероприятий, таких как предстоящий фестиваль «УРАМ Фест».

Реклама ПАО «ВымпелКом».

