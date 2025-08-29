Татарстан потратил 6,7 млн рублей на участие в соревнованиях по БПЛА

Средства ушли на покрытие расходов, связанных с организацией участия команды в инженерных соревнованиях по беспилотной авиации

Фото: Динар Фатыхов

Сборная команда Татарстана приняла участие в инженерных соревнованиях по беспилотной авиации, которые проходили в Москве с 7 по 17 августа в рамках проекта «Архипелаг 2025». Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Для покрытия расходов, связанных с организацией участия команды, из республиканского бюджета было выделено 6,7 млн рублей. Эти средства направлены на поддержку и развитие технологий беспилотной авиации в регионе.

Анастасия Фартыгина