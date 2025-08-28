Минниханов: в этом году в Молодежном саммите участвуют более 200 делегатов из 45 стран

Раис встретился с президентом Молодежного форума ОИС в Доме правительства Татарстана

Фото: с сайта rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Тахой Айханом в Доме правительства, сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов выразил благодарность Айхану за совместную работу по развитию гуманитарного партнерства России со странами ОИС.

с сайта rais.tatarstan.ru

Раис республики отметил, что при поддержке форума в четвертый раз проходит Казанский глобальный молодежный саммит. В этом году в мероприятии участвуют более 200 делегатов из 45 стран, включая государства Южной Америки, Африки и БРИКС плюс.

На встрече обсудили сотрудничество в области молодежных проектов и интеграцию молодежи Татарстана в программы ОИС и исламских институтов.

В 2025 году в России проходит 20 форумов. На участие в них татарстанских делегаций в сумме направили 6,3 млн рублей.

Елизавета Пуншева