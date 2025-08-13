В 2025 году на участие татарстанских делегаций в форумах направили 6,3 млн рублей

Всего в России в этом году проходит 20 мероприятий

Фото: Артем Дергунов

В 2025 году в России проходит 20 форумов. На участие в них татарстанских делегаций в сумме направили 6,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Форумы от Росмолодежи проходят в 25 регионах страны, от Калининграда до Камчатки, включая новые территории.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мероприятия затрагивают различные сферы, включая культуру, искусство, науку, экологию, гражданское общество, безопасность и другие. Форумы предоставляют возможности для профориентации, нетворкинга, получения новых знаний, а также шанс выиграть гранты на реализацию молодежных проектов.

В самой Казани 18—19 августа состоится Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Его почетными гостями станут вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, советник президента РФ Игорь Левитин и чрезвычайный и полномочный посол КНР Чжан Ханьхуэй.

Елизавета Пуншева