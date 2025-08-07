Татарстанцам предлагают на подработке в среднем 40—80 тысяч рублей в месяц

Фото: Динар Фатыхов

По данным «Авито Подработки», в первом полугодии 2025 года жители Татарстана стали на 31% чаще интересоваться подработкой, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем им предлагают на подработке от 40 до 80 тысяч рублей в месяц.

По опросу, проведенному платформой, 32% респондентов ПФО подрабатывают несколько раз в неделю, а 12% — ежедневно. В среднем подработка приносит жителям округа 22% от ежемесячного дохода. 73% жителей ПФО с помощью подработки увеличивают совокупный ежемесячный доход. 26% таким образом копят на крупные покупки. 21% рассматривает «шабашки» как способ получения новых навыков.

В свою очередь бизнес за счет людей, соглашающихся на временную подработку, закрывает свои задачи, например, решает вопрос сезонности или заменяет временными работниками своих постоянных сотрудников на время отпуска. Согласно исследованию «Авито Подработки», 70% респондентов из числа крупного бизнеса уже привлекали временный персонал. Из оставшихся более половины планировали сделать это в 2025-м году. Чаще всего на подработку требуются курьеры (количество вакансий на платформе увеличилось на 44%, по сравнению с прошлым годом) и водители такси (+22). Среди рабочих и линейных сотрудников востребованы уборщики, комплектовщики, работники торгового зала.

