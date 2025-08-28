В России за сутки потушено 18 лесных пожаров в 8 регионах

Продолжается борьба с 26 очагами

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки в России ликвидированы 18 лесных пожаров на территории 8 регионов. В настоящее время продолжаются работы по тушению 26 лесных пожаров в 10 регионах страны.

В тушении пожаров задействованы 1 214 человек, 81 единица техники и 16 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки находятся 55 воздушных судов.



На данный момент режим ЧС введен в трех регионах, особый противопожарный режим действует в 57 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах России.



Согласно статистике, с начала года 71% лесных пожаров был ликвидирован менее чем за сутки с момента обнаружения.

Напомним, что в районе Геленджика на Черноморском побережье лесной пожар затруднил эвакуацию 23 туристов. В районе населенного пункта Криница горят 3,2 гектара леса. В борьбе с огнем участвуют свыше 40 специалистов и 11 единиц техники, а также вертолет Ми-8.



Анастасия Фартыгина