В Татарстане за сутки пожарные пять раз выезжали на пожары

Пожарные семь раз выезжали по ложным вызовам

Фото: Реальное время

За минувшие сутки, 27 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана пять раз выезжали на тушение пожаров, один из которых произошел в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Помимо тушения пожаров, пожарные семь раз выезжали по ложным вызовам и четыре раз — для взаимодействия с другими службами. Пять раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не зафиксировали.

Анастасия Фартыгина