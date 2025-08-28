В Татарстане за сутки пожарные пять раз выезжали на пожары
Пожарные семь раз выезжали по ложным вызовам
За минувшие сутки, 27 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана пять раз выезжали на тушение пожаров, один из которых произошел в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
Помимо тушения пожаров, пожарные семь раз выезжали по ложным вызовам и четыре раз — для взаимодействия с другими службами. Пять раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах происшествий не зафиксировали.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».