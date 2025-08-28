В Альметьевске могут ограничить продажу алкоголя на День знаний и День нефтяника

Руководителям предприятий торговли и общественного питания в Альметьевске рекомендовано воздержаться от продажи алкогольных напитков и пива 1 сентября (День знаний) и 6 сентября (День нефтяника). Соответствующую информацию опубликовали на сайте республики.

Такая рекомендация связана с обращениями жителей, руководителей организаций, учреждений образования, культуры, здравоохранения и родительских комитетов, а также направлена на охрану здоровья подрастающего поколения, пропаганду отказа от алкоголя и поддержание общественного порядка в местах массового скопления людей.

Напомним, что акцизные поступления в бюджет Татарстана за семь месяцев составили 26,3 млрд рублей. Из них акцизы на пиво — 7,1 млрд рублей; а на алкоголь — 1,9 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина