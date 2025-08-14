Акцизные поступления в бюджет Татарстана за семь месяцев составили 26,3 млрд рублей
Акцизы на нефтепродукты составили 12,4 млрд рублей
По итогам января — июня акцизные поступления в бюджет Татарстана составили 26,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.
Поступления составили 45% от плановых назначений, в том числе:
- акцизы на нефтепродукты — 10,6 млрд рублей;
- акцизы на пиво — 7,1 млрд рублей;
- акцизы, поступающие в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, — 2,4 млрд рублей;
- акцизы на алкоголь — 1,9 млрд рублей;
- акцизы на жидкую сталь и акцизы на газ, приобретаемый для производства аммиака — 0,1 млрд рублей.
— Поступления от акцизов на нефтепродукты имеют целевое назначение и направляются на финансирование дорожной деятельности, — добавили в ведомстве.
Напомним, по итогам первого полугодия консолидированный бюджет Татарстана получил 22,1 млрд рублей от акцизных сборов.
