Акцизные поступления в бюджет Татарстана за семь месяцев составили 26,3 млрд рублей

10:23, 14.08.2025

Акцизы на нефтепродукты составили 12,4 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

По итогам января — июня акцизные поступления в бюджет Татарстана составили 26,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Поступления составили 45% от плановых назначений, в том числе:

  • акцизы на нефтепродукты — 10,6 млрд рублей;
  • акцизы на пиво — 7,1 млрд рублей;
  • акцизы, поступающие в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, — 2,4 млрд рублей;
  • акцизы на алкоголь — 1,9 млрд рублей;
  • акцизы на жидкую сталь и акцизы на газ, приобретаемый для производства аммиака — 0,1 млрд рублей.

    — Поступления от акцизов на нефтепродукты имеют целевое назначение и направляются на финансирование дорожной деятельности, — добавили в ведомстве.

    Напомним, по итогам первого полугодия консолидированный бюджет Татарстана получил 22,1 млрд рублей от акцизных сборов.

    Галия Гарифуллина

    Экономика Татарстан

