На проспекте Камалеева в Казани ограничат движение из-за строительства кабельной канализации

С 1 по 7 сентября движение на проспекте Альберта Камалеева будет ограничено в районе дома №32б. Это связано с работами по строительству кабельной канализации, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Для обеспечения безопасности водителей и пешеходов будет установлено временное ограждение. Также будет организован объезд и обход данного участка дороги.

Также в Казани частично ограничат движение пешеходов на улице Тукая из-за ремонта фасада. Ограничение будет действовать с 25 августа по 31 октября.



Анастасия Фартыгина