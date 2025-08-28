Новости общества

На проспекте Камалеева в Казани ограничат движение из-за строительства кабельной канализации

11:11, 28.08.2025

Для обеспечения безопасности водителей и пешеходов будет установлено временное ограждение

Фото: предоставлено комитетом по транспорту Казани

С 1 по 7 сентября движение на проспекте Альберта Камалеева будет ограничено в районе дома №32б. Это связано с работами по строительству кабельной канализации, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Для обеспечения безопасности водителей и пешеходов будет установлено временное ограждение. Также будет организован объезд и обход данного участка дороги.

Также в Казани частично ограничат движение пешеходов на улице Тукая из-за ремонта фасада. Ограничение будет действовать с 25 августа по 31 октября.

Анастасия Фартыгина

