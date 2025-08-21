В Казани частично ограничат движение пешеходов на улице Тукая из-за ремонта фасада

Речь идет о частичном закрытии тротуара на участке улицы Габдуллы Тукая в районе дома №12А

Фото: Реальное время

Комитет по транспорту Казани объявил о временном ограничении движения пешеходов на улице Габдуллы Тукая. Ограничение будет действовать с 25 августа по 31 октября.

Речь идет о частичном закрытии тротуара на участке улицы Габдуллы Тукая в районе дома №12А (на пересечении с улицей Михаила Худякова).

Причиной временных неудобств является проведение работ по капремонту фасада здания. В комитете пояснили, что на период проведения работ будут установлены строительные леса и защитная сетка, что потребует частичного ограничения пешеходного движения.

Рената Валеева