В Татарстане на трассе М-7 произошла смертельная авария

19:28, 27.08.2025

Водитель квадроцикла погиб, наехав на грузовой автомобиль

Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В Менделеевском районе Татарстана, на трассе М-7, водитель квадроцикла погиб в результате наезда на грузовой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

По предварительным данным, 31-летний водитель квадроцикла не выбрал безопасную дистанцию, совершил наезд на остановившийся из-за поломки грузовой автомобиль Freightliner в составе полуприцепа.

взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В результате ДТП водитель квадроцикла погиб.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Елизавета Пуншева

