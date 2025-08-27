Рустам Минниханов анонсировал новые меры поддержки семей

Торжественный прием прошел в казанском Кремле

Торжественный прием прошел в казанском Кремле

В казанском Кремле прошел торжественный прием от имени раиса Татарстана Рустама Минниханова и его супруги, посвященный чествованию лучших семей региона, сообщает его пресс-служба.



В своем приветственном слове Рустам Минниханов отметил, что семья — это основа сильного государства. Он подчеркнул важность воспитания детей на примере героев войны и современников, а также трансляции традиционных ценностей.

Минниханов выразил уважение многодетным семьям и семьям участников СВО, отметив их вклад в общество. Он также сообщил о новых мерах социальной поддержки, включая компенсацию стоимости обучения детей из многодетных семей и единовременные выплаты студенткам при постановке на учет по беременности.

Поддержка семей с детьми остается приоритетом государственной политики республики, подчеркнул Минниханов. Он пожелал всем семейного благополучия, здоровья и долголетия.

В ходе церемонии были вручены государственные награды России и Татарстана.

