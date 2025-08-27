Минюст Татарстана одобрил прием ветеранов СВО на работу в муниципалитетах
Законопроект направлен на более эффективное использование их потенциала
Эксперты Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам одобрили предложение снизить требования к образованию и стажу для участия в конкурсе на должность в сельской местности. Законопроект упростит правила приема на муниципальную службу в Татарстане. Особенное внимание уделено ветеранам и участникам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста республики.
Сегодня кандидатам необходимо высшее образование и опыт работы. Если закон примут, достаточно будет годового опыта работы по специальности или минимального стажа в муниципалитете. Среднее специальное образование тоже сможет стать основанием для назначения на такие должности.
Министерство юстиции поясняет, что мера призвана облегчить доступ участников СВО к государственной службе. Ожидается, что нововведение повысит привлекательность сельского управления и решит проблему нехватки кадров на местах.
Ранее депутаты предложили предоставить ветеранам боевых действий дополнительный отпуск.
