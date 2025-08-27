«Русский молот» и Ван Дамм не приедут на боксерский турнир в Казань

Вместо них выступят номер один RCC и чемпионка Узбекистана

Фото: Динар Фатыхов

На пресс-конференции по предстоящему турниру по профессиональному боксу стало известно, что «звездный состав» мероприятия изменился. Промоутер турнира Сергей Завилейский объявил, что Валерий «Русский молот» Мясников и Сабрина Ван Дамм не смогут присутствовать на турнире по ряду причин.



Занимающий первую позицию в рейтинге RCC Мясников должен был сразиться с мастером спорта по боксу и кикбоксингу Афигом Ягубовым, однако, получил травму пальца во время подготовки. Теперь вместо него выступит Александр «Север» Северин.

— Нам удалось найти равнозначную, а может даже и лучшую замену. Вместо него будет боксировать Александр Северин. <...> Он тоже является номером один в организации RCC, но на одну весовую категорию повыше. Нам удалось договорить с соперником (Афиг Ягубов), что тот поднимется в весе, а Северин чуть-чуть сгонит, — рассказал Сергей Завилейский.



Еще одна «потеря» у турнира — чемпионки промоушена «Колизей» Сабрина Ван Дамм, которая будет отсутствовать по причине недостаточного количества подготовки из-за болезни ребенка. Она должна была встретиться со спортсменкой из Татарстана, мастером спорта международного класса Гелюсой Галиевой. Вместо Сабрины в Казань летит чемпионка Узбекистана, чьё имя не назвали.

На турнире также будет неанонсированный ранее чемпионский бой — Наталья Шадрина, которая представляет Казань, против Дарьи Морозовой. По словам промоутера турнира, в поединках встретятся 9 боксеров из Татарстана. В том числе звездой главного поединка турнира станет спортсмен из республики — Сергей Сергеев.



Международный турнир пройдет в Казани 29 августа на площадке «Баскет холла».

Наталья Жирнова