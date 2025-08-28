Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается до +21 градуса

07:00, 28.08.2025

Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах гроза. Ветер юго-западный 6—11 м/с, днем до 15—17 м/с. Утром температура составит +12 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +16 до +21 градуса.

Галия Гарифуллина

