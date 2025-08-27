62 предприятия Татарстана подключились к проекту «Производительность труда»

Фото: Мария Зверева

В 2025 году 62 предприятия Татарстана присоединились к федеральному проекту «Производительность труда». Этот проект является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и предоставляет компаниям возможность бесплатно привлекать экспертов для повышения своей эффективности, сообщили в пресс-службе РЦК республики.

Эксперты федеральных и региональных центров компетенций обучат сотрудников методам бережливого производства, помогут улучшить внутреннюю логистику и максимально загрузить оборудование, что позволит сократить простои на производстве.

Шамиль Байрамов, руководитель регионального центра компетенций, отметил: «В этом году мы реализуем 50 проектов по повышению производительности труда. Кроме того, планируем запустить еще 27 проектов, которые завершим уже в 2026 году».

Среди районов Татарстана лидируют Казань с 13 предприятиями, Альметьевский район с 8 и Набережные Челны с 7.

Анастасия Фартыгина