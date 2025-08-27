Sovcombank Wealth Management получил «золото» в рейтинге Forbes для миллионеров

Сегмент private Sovcombank Wealth Management вошел в число лидеров рейтинга «17 лучших российских банков для миллионеров — 2025»

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

Сегмент private Sovcombank Wealth Management вошел в число лидеров рейтинга «17 лучших российских банков для миллионеров — 2025», получив категорию «Золото» по версии Forbes. Рейтинг оценивает качество услуг и уровень развития private-банкинга в России.

«Для нас большая честь получить «золотую» категорию в авторитетном рейтинге Forbes. Это признание нашей работы по созданию комплексной экосистемы для состоятельных клиентов, где безупречный сервис сочетается с передовыми инвестиционными продуктами. Мы не просто управляем активами, мы предлагаем решения, которые соответствуют высшим стандартам качества и образа жизни наших клиентов. Эта награда — заслуга всей нашей команды, которая ежедневно стремится быть лучшей в своем деле», — прокомментировала управляющий директор — глава Sovcombank Wealth Management Екатерина Серединская.

Sovcombank Wealth Management, созданный в 2019 году, предлагает клиентам с капиталом от 10 млн рублей полный спектр премиальных финансовых услуг. Среди них — повышенная доходность по вкладам в рублях и иностранной валюте, услуги персонального брокера, разработка индивидуальных инвестиционных стратегий, а также высокие кредитные лимиты и повышенный кешбэк.

Кроме того, клиенты банка имеют доступ к эксклюзивным альтернативным инвестициям, включая бриллианты, золото и цифровые финансовые активы (ЦФА). Важной частью сервиса является развитие lifestyle-направления: образовательные программы в Сколково, закрытый инвестиционный клуб, вывоз привилегированных клиентов на производство партнеров. Также предлагается большой выбор партнерских предложений: индивидуальные планы путешествий, продажа инвестиционных монет, закрытый винный клуб, медицинские чекапы, золотой депозит и многое другое.

Рейтинг Forbes формируется на основе комплексной методики, включающей анализ объективных показателей деятельности банков (60% веса), оценку экспертов исследовательской компании Frank RG (30%) и опрос представителей рынка (10%). Ключевыми критериями стали объем клиентских активов, количество состоятельных клиентов, условия по депозитам и инвестиционные возможности. Присвоение категории «Золото» подтверждает, что Sovcombank Wealth Management входит в группу лидеров рынка private banking в России.

Реклама. ПАО «Совкомбанк».