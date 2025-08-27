«Я «привез» несколько»: Бердин — о шести шайбах от «Автомобилиста»

Вратарь «Ак Барса» оценил свою игру после поражения 1:6

Фото: Динар Фатыхов

Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин оценил свою игру после поражения от «Автомобилиста» (1:6) на турнире в Санкт-Петербурге. Голкипер пропустил все шесть шайб от соперника.

— Скорее мы проиграли, чем они выиграли. Я «привез» несколько голов, в целом много пропустили. Не могу выделить какие-то особенности в игре «Автомобилиста». Рид Буше выделяется, я его хорошо знаю. Коммуникация с защитниками? Приятно, когда есть обратная связь, многие защитники подходят. От матча к матчу коммуникация улучшается, ребята доверяют, — цитирует Бердина клубная пресс-служба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бердин перешел в «Ак Барс» этим летом из омского «Авангарда». На сегодняшний день в составе «барсов» есть еще два вратаря — Тимур Билялов и Максим Арефьев.

«Ак Барс» завершил выступление на турнире имени Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге. В первой игре команда Анвара Гатиятулина обыграла СКА (3:2ОТ), во второй — проиграла «Автомобилисту» (1:6). Обе встречи в воротах «Ак Барса» отыграл Михаил Бердин.

Зульфат Шафигуллин