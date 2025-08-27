В Чистополе в рамках нацпроекта обновили водопровод на улице Энгельса

В Чистополе завершилась реконструкция водопроводных сетей протяженностью 3,5 км на улице Энгельса. Этот проект стал частью национального проекта «Инфраструктура для жизни» и был профинансирован на сумму почти 191,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минстроя Татарстана.

Работы были выполнены в срок, что особенно важно, так как ранее из-за старых труб водоснабжение в этом районе часто отключалось. Как отметили в ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ», новая система с износостойкими полиэтиленовыми трубами значительно сократит количество аварий.

Обновленные сети обеспечат бесперебойное водоснабжение для 82 многоквартирных домов, 7 детских садов, 2 школ, городской больницы №2 и Чистопольского часового завода. В итоге около 11 952 жителей получат доступ к качественному водоснабжению.

Напомним, в этом году в Татарстане по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» модернизируют 36 объектов на сумму 3,2 млрд рублей, включая 1,5 миллиарда из республиканского бюджета. Также в республиканскую программу включены 100 объектов с общим финансированием 8,5 млрд рублей. В настоящее время продолжается работа на 97 объектах, и уже выполнено 82% запланированных мероприятий.

Также в Набережных Челнах завершена реконструкция магистральных сетей водоснабжения 52-го комплекса вдоль Московского проспекта. Общая протяженность составила 1,2 км. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с финансированием в размере 35,4 млн рублей.



Анастасия Фартыгина