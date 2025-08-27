Бастрыкин потребовал доклад о хулиганстве подростков, избивших мужчину в казанском подъезде

Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело

Фото: Инна Серова

В Казани несовершеннолетние жестоко избили мужчину в подъезде на улице Голубятникова. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.

Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело по статье 213 УК России, которая касается хулиганства.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по республике Марату Дулкарнаеву представить доклад о ходе расследования этого инцидента.

Напомним, что в Татарстане также началась проверка после того, как в соцсетях появились сообщения о том, что десятилетний мальчик избил 72-летнюю женщину в Альметьевске.



Анастасия Фартыгина