В Татарстане проверяют случай избиения пожилой женщины десятилетним мальчиком

Известно, что мать мальчика и его брата, который снимал видео, состоит на учете как неблагополучный родитель

Фото: скриншот соцсетей

В Татарстане началась проверка после того, как в соцсетях появились сообщения о том, что десятилетний мальчик избил 72-летнюю женщину в Альметьевске, сообщили в пресс-службе Следкома России.

Инцидент произошел на глазах второго брата, который снимал все на видео. Известно, что мать детей состоит на учете как неблагополучный родитель.

Следственные органы СК России по Татарстану инициировали процессуальную проверку по этому делу. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ по республике Марату Дулкарнаеву представить доклад о ходе проверки.



Анастасия Фартыгина