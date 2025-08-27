Сегодня в Татарстане ожидается до +22 градусов
Утром, днем дождь, в отдельных районах гроза, возможен град
Будет облачно с прояснениями. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Утром, днем дождь, в отдельных районах гроза, возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6—11 м/с, днем до 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +13 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +17 до +22 градусов.
