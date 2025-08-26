«Автомобилист» разгромил «Ак Барс» на турнире в Санкт-Петербурге

Уральцы забросили шесть шайб в ворота Бердина

«Ак Барс» крупно уступил «Автомобилисту» со счетом 1:6 на турнире имени Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге. Все шесть шайб в составе казанцев пропустил вратарь Михаил Бердин.

В составе победителей голы забили Максим Денежкин, Артем Каштанов, Алексей Бывальцев, Стефан Да Коста, Ярослав Бусыгин и Кертис Волк. У «Ак Барса» единственную шайбу забросил Тимофей Жулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» играл против «Автомобилиста» полурезервным составом. У казанцев отсутствовали Алексей Марченко, Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов, Кирилл Семенов, Митчелл Миллер и Михаил Фисенко.

Команда Анвара Гатиятулина завершила выступление на турнире. «Автомобилист» в заключительном матче в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. Ранее «барсы» переиграли хозяев со счетом 3:2 в овертайме.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 30 августа в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Эта игра станет последней на «предсезонке» казанской команды.

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)

Голы:

0:1 Денежкин (Горбунов, 07:45);

0:2 Каштанов (Тарасов, 08:14);

0:3 Бывальцев (Горбунов, 33:41);

0:4 Да Коста (43:17);

0:5 Бусыгин (Осипов, Горбунов, 47:43);

0:6 Волк (Кизимов, Мэйсек, 49:56, 5х4);

1:6 Жулин (Пустозёров, 53:11, 5х4).

Зульфат Шафигуллин