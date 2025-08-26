В ЮАР предостерегли женщин от предложений работы в «Алабуге»
В российском диппредставительстве опровергли обвинения в торговле людьми и эксплуатации
Министерство по делам женщин при президенте ЮАР предупредило граждан о рисках принятия предложений о работе в России, которые рекламируются в соцсетях.
— Так называемые вакансии в России, рекламируемые в социальных сетях, не сопровождаются каким-либо вмешательством государства, — заявило Министерство по делам женщин, молодежи и инвалидов при президенте ЮАР и призвало молодежь быть осторожной.
По информации Bloomberg, женщин в возрасте от 18 до 22 лет нанимают в рамках программы «Алабуга Старт» для работы в особой экономической зоне «Алабуга». Нанятые женщины трудятся на заводе по производству беспилотников.
Посольство России в ЮАР отметило, что следит за обсуждениями программы «Алабуга Старт». В диппредставительстве опровергли обвинения в торговле людьми и эксплуатации, заявив, что не имеют информации о нарушениях прав участников программы, кроме сообщений в СМИ.
Глава отдела общественной дипломатии МИД ЮАР Клейсон Моньела призвал молодых людей не доверять непроверенным предложениям о работе за границей. Он рассказал, что его ведомство помогло вернуть в страну женщину из ЮАР, которая связалась с посольством в Москве, поняв, что обещания не соответствуют реальности.
