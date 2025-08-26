«Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» полурезервным составом

Капитаном команды стал Никита Лямкин

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» определился с составом на матч с «Автомобилистом» на турнире имени Н.Г.Пучкова. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Тренерский штаб «Ак Барса» выставил на игру полурезервный состав. Капитаном команды на матч с «Автомобилистом» назначен Никита Лямкин. Поединок в Санкт-Петербурге пропустят Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов, Алексей Марченко, Кирилл Семенов и еще несколько ведущих игроков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основным вратарем «Ак Барса» против «Автомобилиста» выйдет Михаил Бердин. Ранее голкипер вместе с командой обыграл СКА (3:2ОТ) в стартовом матче на турнире имени Н.Г.Пучкова в Санкт-Петербурге.

Зульфат Шафигуллин