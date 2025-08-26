«Нельзя оставаться без игроков»: Смородская оценила работу «Рубина» на трансферном рынке

Экс-президент «Локомотива» уверена в тренере казанцев

Фото: Динар Фатыхов

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская оценила трансферную работу «Рубина» этим летом. По словам функционера, казанской команде нельзя оставаться без новичков.

В летнее трансферное окно «Рубин» подписал пока лишь одного новобранца — защитника Дениля Мальдонадо.

— Что делать «Рубину»? Еще больше двух недель остается до закрытия трансферного окна, они что-нибудь придумают. «Рубину» так нельзя оставаться без игроков. Рахимов может привести «Рубин» к успеху? Это квалифицированный тренер. Он — может. Подсоберет игроков, тогда и приведет, — заявила Смородская «РБ Спорт».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» после шести туров занимает пятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав десять очков. В двух из трех последних матчей чемпионата команда Рахимова проиграла ЦСКА и «Спартаку» с общим счетом 1:7.

Зульфат Шафигуллин